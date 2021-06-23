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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vekilleri bilgilendirdi Delta varyantı kaç kişide görüldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vekilleri bilgilendirdi Delta varyantı kaç kişide görüldü

AK Parti milletvekillerine yönelik bilgilendirme toplantısında Fahrettin Koca kaç kişinin Delta varyantına yakalandığını açıkladı.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, sağlık politikaları, aşılamada gelinen nokta, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi.

​Bakan Koca, AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini duyurduğu ve Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

134 kişide görüldü

Bakan Koca, dünyada etkili olmaya başlayan ve Türkiye’de de görülen delta varyantını milletvekillerine anlattı. Bakan Koca, milletvekillerine delta varyantının Türkiye’de 134 kişide görüldüğünü söyledi. Milletvekillerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Delta mutasyonuyla ilgili dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, varyantın 77 kişide görüldüğünü söylemişti. Bugün ise rakamın ikiye katlandığı dikkat çekti.
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