Nevşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var

NEVŞEHİR'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Avanos ilçesi Devebağırtan mevkisinde meydana geldi. Şıhı Bozdoğan yönetimindeki 40 AU 439 plakalı otomobil ile Osman Dikmen (68) yönetimindeki 34 VIK 76 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Osman Dikmen ile yanındaki Sebahat Ünal (76) ve diğer araçtaki Ahmet Gürbüz (72) hayatını kaybetti, Şıhı Bozdağ ile Zeynep Karaca ve Filiz Özkarataş ise yaralandı.



Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.