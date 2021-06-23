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Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Turistler denizin keyfini çıkardı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Turistler denizin keyfini çıkardı

ANTALYA'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Turistler denizin keyfini çıkardı

Güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, soluğu ilçenin dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. 

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Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Turistler denizin keyfini çıkardı

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede tatilciler deniz keyfi yaptı.

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Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Turistler denizin keyfini çıkardı

Bazı turistler kumlarda güneşlenirken, bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. 

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Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Turistler denizin keyfini çıkardı

Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. 

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