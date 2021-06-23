Antalya'da sıcak havayı gören plajlara akın etti! Turistler denizin keyfini çıkardı
ANTALYA'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tatilciler soluğu plajlarda aldı.
Güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, soluğu ilçenin dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı.
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Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede tatilciler deniz keyfi yaptı.
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Bazı turistler kumlarda güneşlenirken, bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.
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Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.
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