Sultan Mesut kimdir tarihteki yeri ve önemi? Sultan Mesud nasıl öldü

Dündar Bey’in diziden ayrılmasının ardından birçok ünlü Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olmuştu. Son olarak ise diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan, Şener Savaş dahil edildi. Şener Savaş, Kuruluş Osman dizisinde Selçuklu Sultanı Sultan 2. Mesud’a hayat veriyor.

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ATV kanalının sevilen reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da adım adım sezon finaline yaklaşırken, diziye yeni isimler de dahil olmaya devam ediyor. 64. Bölümde sezon finali verecek olan diziye, en son Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şener Savaş dahil oldu. Şener Savaş’ın canlandırdığı Sultan Mesut kimdir?

Sultan 2. Mesud kimdir:

II. Gıyaseddin Mesud, Anadolu Selçuklu Sultanıdır ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.

Babası Kırım’da bulunduğu sırada Gıyâseddin Mesud’u kendine veliaht seçmiş ve ölürken naaşının Konya Alâeddin Camii avlusunda bulunan atalarının türbesine (kümbedhâne) defnedilmesini vasiyet etmiştir.

Abaka Han’ın ölümünden sonra yerine geçen Ahmed Teküder, Anadolu Selçuklu topraklarını onunla III. Gıyâseddin Keyhusrev (1266-1284) arasında paylaştırdı (680/1282). Ancak III. Gıyâseddin Keyhusrev müşterek saltanata razı olmadı ve Moğollar’ın Anadolu valisi Kongurtay ile Vezîr Sâhib Ata Fahreddin Ali’yi yanına alarak Ahmed Teküder ile görüşmek üzere yola çıktı.

Tebriz’den Anadolu’ya sultan olarak dönen Gıyâseddin Mesud önce Kayseri’de, ardından Konya’da tahta çıktı (683/1284). II. Mesud’un tahta çıktığı ve III. Keyhusrev’in öldürüldüğü tarihle ilgili farklı rivayetler de vardır (Turan, s. 582-583).

Şener Savaş kimdir: Şener Savaş birçok film ve dizide oynamış Türk oyuncudur. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Şener Savaş ilk defa "Cennet Mahallesi" dizisinde rol almıştır.

Sonrasında 2010 yılında "Geniş Aile" dizisinde rol alan Şener Savaş akabinde birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Rafet' karakterini canlandıran Şener Savaş şimdilerde ise Kuruluş Osman dizisinde "Sultan Mesut" karakterini canlandırmaktadır.