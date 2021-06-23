BIST 1.402
DOLAR 8,65
EURO 10,33
ALTIN 493,36
HABER /  DÜNYA

Dehşete düşüren görüntü! İşkenceyle öldürüp çıplak halde köprüye astılar

Dehşete düşüren görüntü! İşkenceyle öldürüp çıplak halde köprüye astılar

Yabancı basında çıkan haberlere göre, Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun karteli rakip çete üyelerine işkence yaptı, sakatladı, öldürdü ve cesetlerini bir köprüye astı.

Abone ol

En tehlikeli ülkeler sıralamasında yer alan Meksika'nın birçok kentinde arka akaya silahlar patladı. Ancak Fresnillo kenti yakınlarındaki görüntüler tek kelimeyle kan dondurdu. Başlarına torba geçirilmiş yarı çıplak üç ceset köprüye asılarak sallandırıldı. Reynosa şehrinde cumartesi günü de aralarında işçilerin ve öğrencilerin bulunduğu 19 kişi katledilmişti. Savaş alanına dönen ülkenin birçok şehrinde halk korkudan dışarı çıkamazken, hafta sonu dükkanlar kepenklerini açmadı. Meksika lideri Lopez Obrador masum insanların yaşamını yitirdiği silahlı saldırının araştırılacağını söyledi.

Bir yılı aşkın süredir hapiste olan El Chapo'nun Sinalo karteli ülkenin orta bölümünde yer alan Fresnillo kentinin yakınlarında öldürdükleri rakiplerini çıplak halde köprülere astı. Bir adam ayaklarından bağlı, diğer ikisi ise boynundan asılmış halde bulundu. Asılan kişilerden birinin 18 yaşında bile olmadığı öne sürüldü. Polis, her ceset üzerinde mesaj bırakıldığını, ancak bırakılan notlarda ne yazıldığından bahsedilmedi. El Chapo Guzman'ın ABD'de hapse atılmasıyla Sinaloa kartelinin başına geçen oğulları, uyuşturucu trafiğinin kontrolü JNGC karteliyle için hiçbir kuralı olmayan kanlı bir savaş veriyor.


Kartel, kontrolü ele geçirmek istiyor
Meksikalı yetkililer, günler önce Jalisco Yeni Nesil Kartelinin rakip üyelerini sorguya çektiklerini gösteren video görüntülerinin ardından cinayetlerin arkasında El Chapo'nun Sinaloa Karteli olduğunu iddia ediyor. Vahşi cinayetler, Sinoloa Karteli'nin batı eyaleti Nayarit'teki başlıca uyuşturucu kaçakçılığı yollarının kontrolünü ele geçirmek için yürüttüğü daha geniş kanlı bir kampanyanın bir parçasını oluşturuyor. El Chapo'nun çocukları olan 'Los Chapitos' Guzman'nın da bu kartelle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sultan Mesut kimdir tarihteki yeri ve önemi? Sultan Mesud nasıl öldü
Sultan Mesut kimdir tarihteki yeri ve önemi? Sultan Mesud nasıl öldü
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile YKS genelgesi! Kısıtlama gününde sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile YKS genelgesi! Kısıtlama gününde sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar
Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret paylaşımlarına işlem
Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret paylaşımlarına işlem
Diyarbakır'da kumalığı kabul etmeyince vurulmuştu! Emine 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Diyarbakır'da kumalığı kabul etmeyince vurulmuştu! Emine 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İstanbul'da güpegündüz yaşandı! Konsolosluk aracında 2 kadına şok
İstanbul'da güpegündüz yaşandı! Konsolosluk aracında 2 kadına şok
Vaka sayısı düştü! Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Vaka sayısı düştü! Edirne'de caddelere banklar yeniden konuldu
Cezaevinden çıkan ayrılıkçı Katalan siyasetçiler İspanyol devletine meydan okumaya devam etti
Cezaevinden çıkan ayrılıkçı Katalan siyasetçiler İspanyol devletine meydan okumaya devam etti
Antalya'da yangın güçlükle söndürüldü! İşçiler gözyaşlarına boğuldu
Antalya'da yangın güçlükle söndürüldü! İşçiler gözyaşlarına boğuldu
Bakan Mustafa Varank Kocaeli'de darbedilen basın mensubunu ziyaret etti
Bakan Mustafa Varank Kocaeli'de darbedilen basın mensubunu ziyaret etti
Yorumlar 1 yorum