A Milli Erkek Basketbol Takımımızın kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için yarın Kanada'nın Victoria şehrine gidecek. Millilerin 14 kişilik kadrosu da belli oldu.

Abone ol

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Milliler, gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü aynı saatte Çekya ile mücadele edecek.

Milliler grupta ilk iki sırayı alması halinde çapraz grupta bulunan Çin, Yunanistan ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek.

İşte 12 Dev Adam'ın Olimpiyat Elemeleri kadrosu:

Alperen Şengün,

Berk Uğurlu,

Buğrahan Tuncer,

Cedi Osman,

Doğuş Özdemiroğlu,

Ersan İlyasova,

Furkan Korkmaz,

Melih Mahmutoğlu,

Metecan Birgen,

Ömer Faruk Yurtseven,

Sadık Emir Karaca,

Sertaç Şanlı,

Shane Larkin,

Şehmus Hazer,