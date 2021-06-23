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Medipol Başakşehir Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir Peter Zulj ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

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M.Başakşehir, Lucas Lima'nın ardından bir transferi daha açıkladı. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Peter Zulj'u renklerine bağladı.

M.Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderlecht'in Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj'u transfer etti. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübümüz ile üç yıllık sözleşme imzaladı. Peter Zulj'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Zulj, geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Göztepe’ye transfer olmuş ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans göstermişti. Zulj, Avusturya Milli Takımı’nda da 11 kez forma giydi.

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