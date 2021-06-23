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Annesinin öldürüldüğünü duyunca koştu! Dehşeti yaşadı: Sinir damarlarım kesilmiş

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Annesinin öldürüldüğünü duyunca koştu! Dehşeti yaşadı: Sinir damarlarım kesilmiş

DİYARBAKIR'da, Aile Destek Merkezi'nin 'Evde Yaşlı Bakım Projesi'nde hizmetli olarak çalışan Sibel Çiftçi (42), kurum odalarını ve kendi evlerini temizlemediği için kurum koordinatörü Z.V. ile usta öğretici E.D. ve G.B.'nin saldırısına uğrayıp, yaralandığı iddiasıyla polise başvurdu.

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Olay, dün Hazro'daki Aile Destek Merkezi'nde meydana geldi. Hazro Kaymakamlığı bünyesindeki 'Aile Destek Merkezi'nde, 'Evde Yaşlı Bakım Projesi'nde görevli 7 çocuk annesi Sibel Çiftçi, kuruma gitti. İddiaya göre, kurumda görevli usta öğretici kadınlar E.D. ve G.B., Çiftçi'ye kurumda temizlik yapmasını söyledi, koordinatör V.Z. adlı kadın ise kendi evini de temizlemesini istedi.

Çiftçi, burada yaşlı bakım hizmetleriyle görevli olduğunu, koordinatörün evinde ve kurumda temizlik yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Z.V., E.D. ile G.B., Çiftçi'yi döverek, yaraladı. Annesinin saldırıya uğradığını öğrenen Güven Çiftçi de kurum binasına gelip, durumu öğrenmeye çalıştı. Bu sırada kurumdakiler ile Çiftçi arasında arbede yaşandı. Bu sırada Çiftçi, camlı kapının üzerine düşmesiyle yaralandı.


Ameliyat edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Sibel Çiftçi ve oğlu Güven Çiftçi'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Hazro Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sibel Çiftçi, tedavisinin ardından taburcu edilirken, oğlu Güven ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, ameliyat edildi.

"Sinir damarlarım kesilmiş"
Hastanede tedavisi süren Güven Çiftçi, yaşananları anlattı. Çiftçi, yolda yürüdüğü sırada, birinden annesinin öldürüldüğünü duyduğunu belirterek, "Koşarak kurama geldim. Oralara baktım ama annemi görmedim. İçeriden sesler geldiğini duydum. Annem yerdeydi, burnu kanamıştı. Gözü de açık değildi. Onu alıp, arabaya bindirip, götürecektim. Biri beni itti, uyandığım gibi bu haldeydim. İki parmağımı kullanamıyorum, sinir damarlarım kesilmiş. Bunlardan şikayetçiyim" dedi.

"Beni darbettiler, burnuma vurdular"
Sibel Çiftçi ise kendisine saldıranların, evlerinde zorla temizlik yaptırdıklarını öne sürerek, "Beni kaçak olarak evlerinde çalıştırıyorlar. Gece yarısına kadar sürüyor. Bazen de hakaretlerde bulunuyorlar. Hastaneden darp raporu almak istedik ama zorluk çıkardılar. Beni darbettiler, burnuma vurdular. Ben şu an oğlumu düşünüyorum" diye konuştu. Öte yandan Hazro Kaymakamlığı yetkilileri, olaya ilişkin açıklama yapmayacaklarını bildirirken, Çiftçi ailesinin şikayetine ilişkin işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

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