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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili Başkanlara uyarı: 11 prensipten ayrılmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili Başkanlara uyarı: 11 prensipten ayrılmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanlarıyla buluşmasında son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan belediye başkanlarına, "Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız 11 prensibe sıkı sıkı bağlı olmanızı diliyorum" uyarısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanlarıyla buluşmasında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Geçen sene çevrim içi olarak sizlerle bir araya gelmiştik. Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze toplantılarımıza bir süre ara vermek durumunda kaldık.

Salgın şartlarının rahatlamasıyla yeniden siz belediye başkanlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Her kademede istişareye önem veren bir kadro olarak inşallah bundan sonra daha sık bir araya gelmeyi ümit ediyorum.

"Sokaktan ayağınızı kesmeyin'' 

Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü arttırdık. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulunmasını, ilgilenilmesini arzu ediyor. Vatandaşa değer veren, sorunlarına çözüm arayan dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Sizlerden hizmet ederken samimiyeti güler yüzü bırakmamanızı istiyorum. Sokaktan, çarşıdan ayağını kesmemelidir. Emek vermeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği çok açık ortaya çıkmıştır. sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. 

"11 prensibe sıkı sıkı bağlı olmanızı diliyorum''

Sizlerden 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız 11 prensibe sıkı sıkı bağlı olmanızı diliyorum. İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyecek şekilde adil bir şekilde çalışın. İhaleleri canlı yayınlayın. Sizlerin milletimizin gönlünüze girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de sonucunu etkileyecektir. Sorunları yerinde görmenizi, vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmenizi özellikle rica ediyorum.

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