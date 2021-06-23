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UEFA çark etti! LGBT'ye destek veren paylaşım

UEFA çark etti! LGBT'ye destek veren paylaşım

EURO 2020 maçının oynanacağı Allianz Arena'nın gökkuşağı renkleriyle aydınlatılmasına izin vermeyen UEFA, tepkilerin ardından çark etti ve LGBT'ye destek veren paylaşıma imza attı.

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UEFA, bu akşam oynanacak Almanya - Macaristan maçı için Allianz Arena'nın gökkuşağı renkleriyle aydınlatılmasına izin vermemişti.

UEFA gelen tepkilerin ardından bir açıklama yayınladı. İşte o skandal paylaşım...

"UEFA, gökkuşağının renklerini giymekten gurur duyuyor. Bu sembol, temel değerlerimizi somutlaştıran, inandığımız her şeyi  teşvik eden bir sembol: daha adil ve eşitlikçi, inanç veya cinsiyet ayırmadan herkese hoşgörülü bir toplum...

Bazıları, UEFA'nın Münih şehrinin Münih stadyumunu EURO 2020 maçı için gökkuşağı renklerinde aydınlatma talebini geri çevirme kararını 'politik' olarak yorumladı. Ancak aksine, talebin kendisi siyasiydi ve Macar futbol takımının bu akşam Almanya ile oynayacağı maç için stadyumdaki varlığıyla ilişkiliydi. UEFA için gökkuşağı siyasi bir sembol değil, daha çeşitli ve kapsayıcı bir topluma olan sıkı bağlılığımızın bir işaretidir."

Almanya ile Macaristan arasında oynanacak EURO 2020 maçında Macaristan hükümetinin LGBT karşıtı yasasına protesto için, maçın oynanacağı Allianz Arena’nın gökkuşağı renkleriyle aydınlatılması talep edilmişti.

Macaristan'da kabul edilen yasa tasarısı, 18 yaş altı eşcinselliğin ‘teşvik edilmesinin’ yasaklanmasını içeriyor. Yasaya göre okullarda, 18 yaş altındaki kişileri, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklandı. Buna 2019'da boykot çağrılarına yol açan 'eşcinsel dostu Coca-Cola reklamı' gibi afişler de dahil.

Televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.

"Friends", "Bridget Jones", "Harry Potter" veya "Billy Eliot" gibi eşcinselliğin bahsedildiği filmlerin de reşit olmayanlar için yasaklanabileceği söyleniyor.

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