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Olay yeri Konya! İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü

Olay yeri Konya! İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü

 KONYA’da Suriyeli Musa El Ahmed (23), çalıştığı nalbur dükkanının 2'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. 

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Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bir nalbur dükkanında meydana geldi. Musa El Ahmed, iş yerinin 2'nci katındaki malzeme alımı yapılan boş alandan, iddiaya göre dışarı baktığı sırada dengesini kaybedip düştü.

Kanlar içinde kalan El Ahmed, ihbarla adrese gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. El Ahmed'in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

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