KPSS sorularını dağıtan FETÖ'cü yakalandı

KPSS sorularını dağıtmaktan aranan FETÖ'cü operasyonunda gaybubet evlerinde yakalandı.

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KPSS sorularını dağıtan firari H.D. Ankara Keçiören'de yakalandı. Firari FETÖ'cünün 2 yıldır evden çıkmadığı belirlendi.

ANKARA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu ve KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında rol oynadığı belirlenen H.D. gaybubet evinde gözaltına alındı. H.D.'nin, saklandığı evden yaklaşık 2 yıldır çıkmadığı ve tanınmamak için saç uzattığı öğrenildi.

Milli İstihbaratı Teşkilatı Ankara Bölge Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik kurulan özel ekip, firari H.D.'nin saklandığı yeri tespit etti.

2 yıldır hiç çıkmadığı öğrenildi

Keçiören ilçesinde belirlenen söz konusu gaybubet evine operasyon düzenlendi. H.D. evde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede, H.D.'nin saklandığı gaybubet evinden yaklaşık 2 yıldır hiç çıkmadığı öğrenildi. Tanınmamak için saçlarını uzattığı belirlenen H.D.'nin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu ve KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı saptandı. 'Salih' kod adını kullandığı öğrenilen H.D.'nin, örgüt içerisinde sözde üst düzey konumlarda görev aldığı belirlendi.

Hakkıyla çalışıp devlet kurumuna yerleşmek isteyen binlerce gencin mağduriyetine, hak kaybına sebep olduğu belirlenen şüpheli H.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ'nün mahrem imamlar irtibatlılar operasyonunda 107 gözaltı

İZMİR merkezli 35 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturmada, 'mahrem imam'lar ile irtibatlı olduğu belirtilen şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 107'ye yükseldi. 22 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, itirafçı olduğu için serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 17'si ise mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü sabit hat ile 'mahrem imam'lar ile irtibatlı olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 132 şüpheliye yönelik dün saat 01.00 sıralarında operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'mahrem imam'lar ile irtibatlı oldukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonlarda ilk etapta 98 şüpheli, gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı, mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi. 1 şüphelinin de başka şube tarafından gözaltına alınması dolayısıyla hakkındaki gözaltı kararı iptal edildi. Firari durumda olan şüphelilerden 9'u da yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı, 107'ye yükselirken, diğer 22 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltındaki şüphelilerden 6'sı, itirafçı olduğu için serbest bırakıldı, 17'si ise bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheli, tutuklandı. Gözaltındaki 84 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.