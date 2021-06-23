KKTC Başbakanı Saner: Kıbrıs Türklerinin haklı davasını dünyaya anlatacağız

Ankara'da temaslarda bulunan KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile buluştu. Türkiye'nin desteğine vurgu yapan Saner, federasyon görüşmeleri yerine iki devletli çözümün görüşülmesinden yana irade kullandıklarını vurguladı

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KKTC Başbakanı Ersan Saner, Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü gereği atılması gereken adımların kararlılıkla atıldığını söyleyen Saner, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman birlikte hareket ettiğimiz zaman, Türk ulusunun çıkarlarının korunacağı ve hep birlikte bunlardan kazanç sağlayacağımız bir gerçektir" dedi.

Ankara'ya 23 Aralık'ta yaptığı ilk ziyarette 500 bin doz yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının adaya gönderileceğinin ifade edildiğini hatırlatan Saner, bu dönemde dünyada aşıya ulaşımın zor olduğunu ifade etti.

KKTC'ye aşı tedakiri

Saner, adaya ulaştırılan aşılar için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu 500 bin doz aşı KKTC'nin ekonomisinin önünün açılması anlamında çok büyük bir önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığıyla çalışmalar neticesinde ülkemiz ekonomisi hizmet sektörüne dayanmış olduğundan dolayı ağırlıklı olarak tüm turizm ve eğitim çalışanlarını aşılama programı dahiline aldık. İnşallah YÖK'ün de desteğiyle eylül ayında 2021-2022 yüksek öğrenim dönemi yüz yüze KKTC'de başlayacak. Bu da bizim ekonomimiz için çok büyük bir anlam ifade etmektedir."

Halkın büyük çoğunluğunun aşılanmasıyla Temmuz ve Ağustos aylarında turizmden beklentinin de artacağına işaret eden Saner, turizm yanında çiftçilere, hayvancılara ve reel sektöre yapılacak desteklerle ilgili talimatlar verildiğini de söyledi.

"Bizim bir 53 yıl daha dayanacak gücümüzün kalmadı"

Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 53 yıldır federasyon görüşmelerinden başka bir konuyu görüşmediğine dikkati çekerek, "Bizim bir 53 yıl daha dayanacak gücümüzün kalmadığını ifade ediyoruz. Ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle KKTC'de en son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde irade, iki egemen, eşit devlet statüsünde görüşmelerin devamı yönünde gerçekleşmiştir" dedi.

Bu konuda Türkiye'nin desteğine teşekkür eden Saner, Kıbrıs'ta barışın olduğunu ve sonraki adımın çözüm olduğunu belirterek, "Bundan sonraki Kıbrıs konusundaki kararlı ilerleyişimizden de inanıyorum ki artık Kıbrıs Türklerinin haklı davası ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin vasıtasıyla tüm dünyada en yüksek sesle anlatılacaktır" değerlendirmesinde bulundu.