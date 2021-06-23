Müsilaj için bilim kurulu oluşturuldu! Başına TÜBİTAK Başkanı getirildi

Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına aynı zamadan TÜBİTAK Başkanı olan Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

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Denizlerimizdeki müsilaj bir diğer adıyla deniz salyası tehlikesi sürüyor. Müsilaj ile mücadele kapsamında bilim kurulu oluşturuldu.

Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulu Başkanlığına aynı zamanda TÜBİTAK Başkanı olan Prof. Dr. Hasan Mandal getirildi.

Hasan Mandal kimdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde on beşinci günü geride bıraktık. 22 Haziran'da; Denizimize oksijen takviyesi sağlayacak cihazlarımızı faaliyete geçirdik. 430 m³ ile toplamda m³ müsilajı Marmara'dan temizledik." dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, "22 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 2.225 m³ Kocaeli 412 m³ Bursa 133 m³ Tekirdağ 153 m³ Balıkesir 577 m³ Çanakkale 628 m³ Yalova 1.610 m³ müsilajı, düzenli depolama tesislerimize bertarafa gönderdik. enetimlerimizi de vakit kaybetmeden sürdürüyoruz. Dün yapılanlarla birlikte 5 bin 565 denetimi tamamladık. Online takip ettiğimiz denetimlerimizde, 1.584 atık su numunesini inceledik. Denizimize, deniz canlılarımıza nefes aldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.