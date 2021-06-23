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Bolu'da maske takmayı reddetti! Kadının polislere yanıtı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da maske takmayı reddetti! Kadının polislere yanıtı pes dedirtti

BOLU’da kentin en işlek caddesinde maske takmayı reddeden ve polis ekiplerine, "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli kadın uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ diye sorduğu Hülya G., “Açık havada maske takmayı saçma buluyorum” şeklinde cevap verdi. Ekipler, maske takmayı reddeden Hülya G.’ye korona virüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten bin 799 lira para cezası uyguladı.

Ekipler, yapılan işlemin ardından Hülya G.’den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden kadın, “Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah’ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş” dedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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