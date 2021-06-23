BIST 1.402
DOLAR 8,65
EURO 10,33
ALTIN 493,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bingöl'de çobanın bulduğu insan kemikleri kayıp yaşlı adama ait çıktı

Bingöl'de çobanın bulduğu insan kemikleri kayıp yaşlı adama ait çıktı

BİNGÖL'de yaklaşık 20 gün önce bir çoban tarafından bulunan insan kemiklerinin 48 gün boyunca kayıp olan 91 yaşındaki Hasan Göçük’e ait olduğu belirlendi. Yaşlı adamın kemikleri, köyünde defnedildi.

Abone ol

Bingöl’de yaklaşık 20 gün önce bir çoban tarafından Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde insan kemikleri bulundu. Bulunan kemiklerin yanında çeşitli kıyafetleri de gören Çoban, durumu jandarmaya bildirdi.

Bulunan insan kemiklerinin ve kıyafetlerinin 48 gün boyunca kayıp olan Hasan Göçük’e (91) ait olduğu değerlendirilmesinin ardından DNA testine gönderildi. Önce Malatya’ya ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kemiklerin kayıp olan Hasan Dede’ye ait olduğu tespit edildi.

Kemiklerin Hasan Göçük’e ait olmasının ardından memleketi Bingöl’e gönderilerek köyünde toprağa verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem İnce ittifaklara rest çekti: Tek yol Memleket
Muharrem İnce ittifaklara rest çekti: Tek yol Memleket
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türkiye'de koronavirüs toplam aşı sayısı 44 milyonu geçti
Türkiye'de koronavirüs toplam aşı sayısı 44 milyonu geçti
Köpeğini bagaja kilitleyin sosyal medyada paylaşan kişiye 2 bin lira ceza
Köpeğini bagaja kilitleyin sosyal medyada paylaşan kişiye 2 bin lira ceza
Can Ataklı'dan skandal selamün aleyküm açıklaması
Can Ataklı'dan skandal selamün aleyküm açıklaması
Galatasaray'da Burak Elmas döneminin görev dağılımı yapıldı
Galatasaray'da Burak Elmas döneminin görev dağılımı yapıldı
Bolu'da maske takmayı reddetti! Kadının polislere yanıtı pes dedirtti
Bolu'da maske takmayı reddetti! Kadının polislere yanıtı pes dedirtti
Olay yeri Konya! İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü
Olay yeri Konya! İş yerinin ikinci katından düşen işçi öldü
İmamoğlu'nun 'gariban' dediği vatandaştan tepki: Hediye kayısı gönderiyor
İmamoğlu'nun 'gariban' dediği vatandaştan tepki: Hediye kayısı gönderiyor
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Saros Körfezi sahillerinin ihalesine çevrecilerden tepki
Yorumlar 1 yorum