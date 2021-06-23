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Terör örgütü PKK'dan HDP'ye destek: İktidar olun sizin arkanızdayız

Terör örgütü PKK'dan HDP'ye destek: İktidar olun sizin arkanızdayız

PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) iktidara talip olması gerektiğini belirterek, "PKK sizi destekleyecek" mesajı yolladı.

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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoyla Halkların Demokratik Partisine (HDP) bir kez daha destek verdi.

Sözleriyle HDP'ye yol haritası çizen Kalkan, HDP'nin iktidar olması gerektiğini belirtti.

Terörist elebaşısı Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlar da ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir" ifadelerini kullandı.

"PKK olarak destek veririz"

Türkiye'de HDP'nin kapatılmasının değil yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin grup toplantısında PKK'nın siyasi uzantısı HDP hakkında açılan kapatma davasına karşı çıkarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, kimin için olursa olsun haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim görevimizdir. Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir."

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