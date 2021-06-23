Terör örgütü PKK'dan HDP'ye destek: İktidar olun sizin arkanızdayız

PKK'lı terörist elebaşı Duran Kalkan, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) iktidara talip olması gerektiğini belirterek, "PKK sizi destekleyecek" mesajı yolladı.

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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoyla Halkların Demokratik Partisine (HDP) bir kez daha destek verdi.

Sözleriyle HDP'ye yol haritası çizen Kalkan, HDP'nin iktidar olması gerektiğini belirtti.

Terörist elebaşısı Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlar da ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir" ifadelerini kullandı.

"PKK olarak destek veririz"

Türkiye'de HDP'nin kapatılmasının değil yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz" şeklinde konuştu.