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Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama

Bayrampaşa'da Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.

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Sarı Dökümcüler Sitesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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