Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama

Bayrampaşa'da Sarı Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı.Abone ol
Sarı Dökümcüler Sitesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, ilk belirlemelere göre cila atölyesinde patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralanan 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.