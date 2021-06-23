Anayasa Mahkemesinden milyonları ilgilendiren tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), üye olduğu kooperatif yönetimi hakkında verdiği şikayet dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle manevi tazminat ödenmesine hükmedilen başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

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Resmi Gazete'de yer alan karara göre; başvurucu, Antalya'da 1987'de bir kooperatife üye oldu. Kooperatifin uzun sürdüğünü ve zamanla üye sayısını düşürmek için bazı üyelerin ihraç edildiğini bildiren başvurucu ile 5 kişi, 2013'te kooperatif yöneticileri hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma ve Kooperatif Kanunu'na muhalefet suçlarından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdi.

Şikayet kapsamında kooperatif hesapları ve defterleri incelendi, toplanan deliller sonrası da kooperatif yöneticileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Bunun üzerine kooperatif yöneticileri, şikayet dilekçesinde yer alan suçlayıcı ifadeler nedeniyle başvurucu ve dilekçede adı yer alanlar hakkında manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, yargılama sonucu tazminat talebinin kabulüne hükmetti.

Kararın Bölge Adliye Mahkemesince de hukuka uygun bulunması üzerine başvurucu, ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Anayasa Mahkemesinin kararında Anayasa'nın 26'ncı maddesine atıf yapılarak herkesin düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin bulunduğu vurgulandı.