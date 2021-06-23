Hindistan'da Delta Plus varyantı vaka sayısı artıyor

Hindistan'da sağlık yetkilileri, ülkede endişe verici yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Delta Plus varyantının her geçen gün daha da arttığını açıkladı. Ülkede şu ana dek 40 Delta Plus vakası görüldü. Delta Plus'un dünyada hızlıca yayılan Delta varyantına göre daha bulaşıcı olduğu belirtildi.

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Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Delta varyantının (B.1.617) ardından ortaya çıkan Delta Plus varyantının vaka sayısı 40'a yükseldi. Ülkede Delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğu ifade edilen Delta Plus adlı yeni mutasyon görüldüğü bildirilmişti.

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Delta Plus varyantı Maharaştra, Kerala ve Madhya Pradesh'te görüldü. Şimdiye kadar 40 vaka tespit edildi. Önemli bir artış yok" denildi. Yeni varyantın yayılmaması için kalabalıkların ve toplantıların yasaklanmasıyla beraber koronavirüse karşı alınan önlemlerin artırılması talimatı verildi.

Hindistanlı sağlık uzmanlarına göre; Delta Plus ülkede üçüncü bir salgın dalgasını tetikleyebilecek.