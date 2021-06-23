Türkiye 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 49.358'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 550'si semptomatik olmak üzere 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 65 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 5 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 917 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi. Toplam test sayısı 59 milyon 221 bin 264'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Dün vaka sayısı 6 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 565'i semptomatik olmak üzere 6 bin 143 yeni vaka tespit edilmişti.