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Finlandiya'da olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyaç var

Finlandiya'da olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyaç var

Dünyanın en mutlu ülkesi olarak bilinen ve yüksek yaşam standartlarına sahip Finlandiya, ciddi iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya.

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Birleşmiş Milletlere (BM) göre yaşlanan nüfus açısından Japonya'dan sonra ikinci sırada yer alan Finlandiya'da 2030 yılına kadar yaşlı bağımlılık oranının 39,2'den 47,5'e yükseleceği öngörülüyor. Ülkede ihtiyaç duyulan iş gücü listesinde sağlık çalışanları, metal işçileri, bilişim ve denizcilik uzmanları üst sıralarda yer alıyor.

Talented Solutions ajansından işe alım görevlisi Saku Tihverainen, "Ülkeye gelmek için olağanüstü sayıda insana ihtiyacımız olduğu artık yaygın olarak kabul ediliyor" dedi.

Hükümet, 5,5 milyonluk ulusun kamu hizmetlerini sürdürmek ve yaklaşan emekli maaşı açığını kapatmak için göç seviyelerinin yılda iki katına çıkarılması gerektiği konusunda uyardı. Bu da yılda 20 bin ile 30 bin arasında göçmen iş gücüne ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.

Göçmen karşıtlığı sorunu

Finlandiya, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yaşam kalitesi, özgürlük ve cinsiyet eşitliği, yolsuzluk, suç ve kirlilik gibi alanlarda yüksek puana sahip. Ancak göçmen karşıtı duygular ve yabancıları istihdam etme konusundaki isteksizlik Batı Avrupa'nın en homojen toplumunda yaygın. Muhalefetteki aşırı sağ Fin Partisi de seçimlerde düzenli olarak desteğini artırıyor.

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