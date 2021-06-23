Finlandiya'da olağanüstü sayıda yabancı işçiye ihtiyaç var

Dünyanın en mutlu ülkesi olarak bilinen ve yüksek yaşam standartlarına sahip Finlandiya, ciddi iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya.

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Birleşmiş Milletlere (BM) göre yaşlanan nüfus açısından Japonya'dan sonra ikinci sırada yer alan Finlandiya'da 2030 yılına kadar yaşlı bağımlılık oranının 39,2'den 47,5'e yükseleceği öngörülüyor. Ülkede ihtiyaç duyulan iş gücü listesinde sağlık çalışanları, metal işçileri, bilişim ve denizcilik uzmanları üst sıralarda yer alıyor.

Talented Solutions ajansından işe alım görevlisi Saku Tihverainen, "Ülkeye gelmek için olağanüstü sayıda insana ihtiyacımız olduğu artık yaygın olarak kabul ediliyor" dedi.

Hükümet, 5,5 milyonluk ulusun kamu hizmetlerini sürdürmek ve yaklaşan emekli maaşı açığını kapatmak için göç seviyelerinin yılda iki katına çıkarılması gerektiği konusunda uyardı. Bu da yılda 20 bin ile 30 bin arasında göçmen iş gücüne ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor.