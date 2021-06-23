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Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı beklenmedik gelişme yurt dışına çıkmayın uyarısı

Nüfusun yarısından fazlası aşılanmıştı beklenmedik gelişme yurt dışına çıkmayın uyarısı

Son dönemde dünyayı etkisi altına alan Delta varyantı bir mutasyon daha geçirdi. Halkın yaklaşık yüzde 60'ının aşı olduğu İsrail'de, etkili olan Delta varyantı nedeniyle covid-19 vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. Sağlık yetkililerinden peş peşe uyarılar geldi.

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Vakalardaki hafif artışın Delta varyantından kaynaklandığını vurgulayan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, günlük vaka sayılarında kaydedilen artışı "salgında yeni dalga" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Delta varyantının yurtdışından gelen İsrailli yolcular tarafından ülkeye getirildiğini belirten Bennett, yolcuların tamamına Covid-19 testi yapılacağını ve zorunlu olmadıkça İsraillilerden yurt dışına çıkmamalarını istedi.

Bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı

İsrail'de halkın yüzde 57'si iki doz Covid-19 aşısı yaptırdı. Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Covid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

İsrail'de aktif vaka sayısında artış

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de görülen yeni vakaların yüzde 70'i ilk olarak Hindistan'da tanımlanan Delta varyantı kaynaklı. Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi.

Delta paniği dünyayı sardı

Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan "Delta Plus" varyantının 22 kişide tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Rajesh Bhushan, yaptığı açıklamada, ülkenin Maharaştra, Kerala ve Madya Pradeş kentlerinde 22 kişide virüsün "Delta Plus" varyantına rastlandığını belirtti.

Delta plus varyantı 10 ülkede görüldü

Açıklamada, Delta varyantının mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Delta Plus varyantının İngiltere, İsrail, ABD, Japonya, Rusya, Hindistan, Portekiz, İsviçre, Nepal ve Çin dahil olmak üzere on ülkede görüldüğü belirtildi.

Bakanlık ayrıca Delta plus'ın artan bulaşıcılık gösterdiğini ve eyaletlere yayılmayla mücadele etmek için testlerini artırmalarını tavsiye ettiğini söyledi.

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