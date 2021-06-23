Koronavirüs aşılarının yan etkileri neler? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs aşılarının yan etkisi olup olmadığını tek tek anlattı.

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Bilim Kurulu toplantısının ardından Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte kameraların karşısına geçen Bakan Koca, salgının son durumdaki seyrine yönelik bilgi verdi.

Fahrettin Koca açıklamasının ardından sözü koronavirüs aşılarında yan etkilerin neler olduğunu açıklaması için Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'ya bıraktı. Aşıda görülen yan etkileri kamuoyuna rakamlarla anlatan Kara, aşı tereddütü yaşayan vatandaşların içini rahatlatacak açıklamalar yaptı.

"İki aşının yan etkisi de 24 saatten fazla sürmüyor"

Prof. Dr. Ateş Kara'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bizim ülkemizde aşının istenmeyen etkileri, yan etkileri yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi çerçevesinde düzenli olarak bu bilgiler toplanıyor. Her ilde yapılıyor. Bu bildirimleri hem sağlık çalışanları hem de ayrıca kişiler isterse yapabiliyor. Gördüğümüz yan etkiler ise. İki şekilde, bir tanesi aşının yapıldığı yerde şişlik, kızarıklık, kolda ağrı gibi. Bunlar iki aşı arasında bir miktar fark var. Ama her iki aşı da 24 saatten çok sürmüyor bunlar."

"100 kişiden 8'inde görülüyor, kolda ağrı ya da yorgunluk belirtisi oluyor"

"100 kişiden 8'inde belki de 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Sistemik dediğimiz tüm vücudu etkileyen kas ağrısı, yorgunluk görülüyor. Bu aşı olanların yüzde 10-15 gibi görünüyor. Bunların hiçbirisinde kalıcı olmadığını görüyoruz. Bu etkiler arasında baş ağrısı çok nadiren görülüyor. 3 gün kadar sürüp, düzeliyor. Gündelik yaşamı etkileyecek kadar yan etki veya istenmeyen etki çok daha nadir olduğunu söylemek gerekir. 1000-1200 kişi arasında 1 veya 2 kişide 24 saat kadar halsiz, yorgun hissediyor. Dünyaya baktığımızda bundan daha ağır istenmeyen etkilerin olduğu aşılar var ülkemizde kullanılan aşılarda veriler böyle."