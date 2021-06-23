BIST 1.402
DOLAR 8,66
EURO 10,34
ALTIN 494,12
HABER /  GÜNCEL

PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 86'ya yükseldi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; bakanlığın koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 arasında terör örgütüne katıldığı; Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Bu örgüt mensuplarından birisinin ailesinin Van'da evlat nöbeti tutan aileler arasında bulunduğu tespit edildi. Böylece evlat nöbeti tutan 26'ncı aile çocuğunu terör örgütünden kurtardı.

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 86'ya yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı
Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Türk ve ABD'li yetkililer Kabil havaalanı için görüşecek
Türk ve ABD'li yetkililer Kabil havaalanı için görüşecek
Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
Yunanistan'da açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
Koronavirüs aşılarının yan etkileri neler? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı
Koronavirüs aşılarının yan etkileri neler? Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı
AB'den Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye 3.5 milyar avro
AB'den Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye 3.5 milyar avro
Türkiye 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Türkiye 23 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
ABD'de koronavirüs aşısı olmayı reddeden 153 hastane çalışanı işten çıkarıldı
ABD'de koronavirüs aşısı olmayı reddeden 153 hastane çalışanı işten çıkarıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 18 yaş üstü aşılanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 18 yaş üstü aşılanacak
Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi başlıyor
Türkiye'nin en büyük iskan projesinde taşınma işlemi başlıyor
Yorumlar 3 yorum