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Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti

Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti

Mısırlı milyarder sevgilisinden hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı'dan üzücü bir haber geldi. Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda stres nedeniyle bebeğini düşürdüğünü açıkladı.

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Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Şeyma Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna dair bir metin paylaşmıştı. Ancak Şeyma Subaşı'nın mutluluğu sadece bir gün sürdü.

Subaşı, kısa süre önce yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıkladı. Üzücü haberi Instagram hesabından hikaye olarak paylaşan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

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