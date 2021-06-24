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Bursa'da feci olay! Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp öldü

Bursa'da feci olay! Tarlasını sürdüğü traktörünün altında kalıp öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlasını sürdüğü sırada şarampole devrilen traktörünün altında kalan Ramiz Baykul (78), hayatını kaybetti.

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Bursa'da tarlasını süren Ramiz Baykul yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Baykul’un akşam saatlerinde eve dönememesinden şüphelenen ailesi tarlaya gittiğinde traktörün şarampole devrildiğini ve Ramiz Baykul’un aracın altına hareketsiz yattığını gördü.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Baykul'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ramiz Baykul'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. 

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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