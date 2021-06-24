BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da feci olay! Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın öldü

Aydın'da feci olay! Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan kadın öldü

 AYDIN’IN Kuyucak ilçesinde, mahalle çeşmesinden su dolduran Fatma Ayaydın (78), fırtınanın yıktığı duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Aydın ve ilçelerinde akşam saatlerinde aniden çıkan fırtına bazı ev ve iş yerlerinin çatısını uçururken, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu.

Fırtına nedeniyle Kuyucak ilçesinin Menderes mevkiinde evinin yakındaki sokak çeşmesinden su doldurmaya giden Fatma Ayaydın’ın üzerine iki metre yüksekliğindeki tuğla duvar yıkıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kaldığı duvarın altından çıkarılan talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Fatma Ayaydın'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanser ilacında ilk deneme! Özlem Türeci-Uğur Şahin ikilisi umut ışığı oldu
Kanser ilacında ilk deneme! Özlem Türeci-Uğur Şahin ikilisi umut ışığı oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Kahramanmaraş’ta sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
Kahramanmaraş’ta sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
İl sağlık müdürü açıkladı! Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada
İl sağlık müdürü açıkladı! Düzce'de 'Delta' varyantı görülen 18 kişi karantinada
EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu
EURO 2020'de son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti
Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti
Saldırıya uğrayan göz doktoru acil serviste tedavi görüyor
Saldırıya uğrayan göz doktoru acil serviste tedavi görüyor
EURO 2020 E Grubu'nda İsveç ve İspanya son 16 turuna kaldı
EURO 2020 E Grubu'nda İsveç ve İspanya son 16 turuna kaldı
Muharrem İnce'den CHP'ye: Sizi torbanın içine koyacağız
Muharrem İnce'den CHP'ye: Sizi torbanın içine koyacağız
Yorumlar