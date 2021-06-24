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Karasu'da denizin içinde ‘İmdat boğuluyorum’ diye bağırınca olanlar oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karasu'da denizin içinde ‘İmdat boğuluyorum’ diye bağırınca olanlar oldu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde denize giren ve birbirlerine ‘İmdat boğuluyorum’ diye şaka yapan 3 gencin eğlencesi karakolda bitti.

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Olay, Karasu’nun Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 18’inci kule mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde bulunan 5 kişi, denizden “İmdat boğuluyorum” diye birinin bağırdığını iddia ederek durumu sağlık ve can kurtaran ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda cankurtaran ekibi sevk edildi. Cankurtaranlar, hızla denize girerek sesin kaynağına ulaşmaya çalışırken durum polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.

Ekipler saatlerce denizin içerisinde araştırma yaparken olayın aslı polis ekiplerinin soruşturması sonrasında ortaya çıktı. Yapılan soruşturma neticesinde 3 gencin denize girdiği ve birbiriyle şakalaşmak için boğulma numarası yaptığı sahilde bulunan 5 kişinin de bu sesleri gerçek sanması üzerine ihbarda bulunduğu belirlendi. Denizin içerisinde şakalaşan gençler ise ifadeleri alınmak üzere Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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