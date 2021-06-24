Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı tedirginliğine son verecek açıklama: Yan etkisi 24 saatten çok uzun sürmüyor

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof Dr. Ateş Kara, Covid-19 aşılarının yan etkileriyle ilgili konuştu ve aşıdan tedirgin olanların yüreklerine su serpti. Kara etkilerin hiçbirinin kalıcı olmadığını belirtti.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aşılama sonucu ortaya çıkabilecek yan etkileri açıkladı. Her iki türdeki aşının yan etkisinin 24 saatten uzun sürmediğini belirten Kara şunları kaydetti:

"Ülkemizde aşının yan etkileri çok yakın takip ediliyor. Aşı sonrası istenmeyen etki izlem sistemi sayesinde bu bilgiler toplanarak değerlendiriliyor. Aşılardan sonra gördüğümüz yan etkileri şöyle söylememiz lazım; bir tanesi aşının yapıldığı yerdeki yan etkiler, şişlik, kızarıklık, ağrı gibi. Her iki türdeki aşının yan etkisi de 24 saatten çok uzun sürmüyor.

"Hiçbiri kalıcı değil"

100 kişiden 8'inde 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Tüm vücudu etkileyen yorgunluk, halsizlik gibi etkiler de görülebiliyor. Aşı olanların yüzde 10 ila 15'inde görülen etkiler bunlar. Bunların hiçbiri kalıcı değil. Bu etkiler arasında baş ağrısı, çok nadiren 3 gün kadar sürüyor. 1000 ila 1200 kişide 1-2 kişide 24 saat kadar kendini ciddi şekilde halsiz ve yorgun hissedebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yerli aşı faz-3 çalışmaları başladı

Sabah'ta yer alan habere göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sedat Ünal, Bakan Koca'dan söz alarak yerli aşı çalışmalarında son durumu aktardı. Sedat Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Eylül 2020 tarihinde Türkiye Sinovac'ın faz-3 çalışmasına başlamıştı. 23 Aralık'taki ön değerlendirmeden sonra acil kullanım onayıyla uygulanmaya başladı. Bu çalışma beklendiği şekilde Lancet'te önümüzdeki hafta yayınlanacak. Yerli inaktif aşımızın faz-3 çalışmasıyla uğraşıyoruz şu günlerde. Hazırlıklarımızı bitirdik, etik kurul onayı alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın isimlendirmesiyle Turkovac faz-3 çalışmasına başladı. En kısa sürede bitirip kazandırma çabasında olacağız."