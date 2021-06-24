İYİ Parti Lideri Meral Akşener’den 23 Haziran mesajı

İstanbul seçimlerinin ikinci yıldönümünün kutlandığı “23 Haziran Demokrasi Şenliği”ne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu.

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23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 2'nci yıldönümünde Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen “23 Haziran Demokrasi Şenliği”nde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katılımcılara, video-konferans ile seslendi.

Akşener “Kalbimin sizlerle birlikte olduğunu bilmenizi istiyorum” dedi. İstanbul'un bir devrin kapanıp, yeni bir devrin açılmasına vesile olan çok özel bir şehir olduğunu belirten Akşener, “Fethini Peygamber Efendimizin müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emaneti olan bir şehrimizdir. Bu yanıyla da paha biçilmez bir mirasımızdır. Bu gerçekler ışığında, her birimize düşen önemli bir görev var: İstanbul'un kıymetini bilmek. İstanbul'u; yağmadan, talandan, yıkımdan kurtarmaktır. İşte bu çok önemli görevleri yerine getirmek için, ilk adımı 2 yıl önce bugün attık. Ve 23 Haziran 2019 tarihi, İstanbul için bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda 23 Haziran tarihi, 150 yıllık demokrasi mücadelemizin taçlandığı günlerden de biri oldu” diye konuştu.

“İstanbul, temiz ellerle devredildi'

İstanbulluların, iktidarın kanunsuzca oynadığı tüm oyunlara karşı gerçek bir demokrasi verdiğine vurgu yapan Akşener, “Milletimizin kutlu iradesi, demokrasi tarihimizde açılan yarayı, 2 ay gibi kısa süre içerisinde tedavi etti. Yapılan tüm tevziratlara rağmen, Türkiye'de demokrasinin hala ayakta olduğunu, millete rağmen kimsenin, hiçbir gücün adım atamayacağını ve karar merciinin seçim sandığı olduğunu, bir kez daha gösterdi. Peki sonuçta ne oldu? Akçeli işlerle, kirli ilişkilerle harap ve bitap olan, 25 yıldır sürekli ihanete uğrayan aziz İstanbul, temiz ellere, iyi insanlara devredildi. Haramın hortumları kesildi. Kaynaklar, millete hizmet için harcanmaya başlandı. Yağma Hasan'ın böreğine dönmüş belediye bütçesi, ‘Hak ve hakikat' diyen bir anlayışın idaresine geçti” dedi.