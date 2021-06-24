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Bakan Mehmet Muş açıkladı! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı

Bakan Mehmet Muş açıkladı! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik hibe desteği son başvuru tarihinin 1 Temmuz'a uzatıldığını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek, başvurusu dün sona eren hibe desteğine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Muş, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59’a kadar uzattık" dedi.

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