Eski Bakan Hüseyin Çelik'ten rüşvet çıkışı!

AKP'li eski Bakan Hüseyin Çelik, gereğinden fazla övgünün de rüşvet kapsamına girebileceğini ifade ederek dönen çarkı anlattı.

Abone ol

Eski Milli Eğitim Bakanı ve Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Medyascope'da Tarık Çelenk'in sunduğu Sağduyu programına geçtiğimiz günlerde konuk oldu. Çelik programda Osmanlı dönemindeki bürokratik yolsuzluklarla ilgili konuştu.

Osmanlı arşivlerinde rüşvetle ilgili bolca kaynak olduğunu söyleyen Çelik "O günlerde de var ve bu büyük bir sıkıntı meydana getiriyor" dedi.

Kese kese altın

Manevi rüşvetin de olduğunu söyleyen Çelik "Bizde kaside geleneği var. Bir şair bir padişaha gidip, padişahın zerre kadar taşımadığı vasıfları ona izafe ederek, onu arşa çıkararak olağanüstü bir güçmüş gibi onu tarif ederek bir kaside yazıyor. Padişahta ona kese kese altın veriyor" dedi.

Çelik örneklerine gazeteciler üzerinden devam ederek "Bir gazeteci bir devlet başkanına bir bakana yetkili etkili bir makama dolu dolu yalakalık yapıp karşılığında bir şey alıyorsa bu rüşvettir" ifadelerini kullandı.

Övgüde doz uyarısı

Çelik övgüde doz uyarısı yaparak "Yalakalık, yağcılık, dalkavukluk bunların hepsi birer rüşvet-i kelamdır. Onların bu davranışlarına karşı maddi rüşvetler verilir. Onlara iyi bir pozisyon verilir, ona iyi bir imkan verilir, maddi bazı imkanlar sağlanır" diye konuştu.