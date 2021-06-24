BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,61
HABER /  DÜNYA

Warren Buffett, Gates Vakfındaki görevinden istifa etti

Warren Buffett, Gates Vakfındaki görevinden istifa etti

Berkshire Hathaway'in Başkanı ve Üst Yöneticisi Warren Buffett, Bill ve Melinda Gates Vakfındaki mütevelli heyeti görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Abone ol

Buffet, yaptığı açıklamada, “Yıllardır fonlarımın yalnızca bir alıcısı olan BMG'nin mütevellisiyim, aktif olmayan-mütevelli heyeti üyesiyim. Berkshire dışındaki tüm şirketlerin yönetim kurullarındaki gibi şimdi bu görevimden de istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

BMG'nin CEO'sunun son zamanlarda göze çarpan bir isim olan ve kendisinin seçtiği Mark Suzman olduğunu aktaran Buffet, "Hedeflerim, vakfınkilerle yüzde 100 uyumlu ve bu hedeflere ulaşmak için fiziksel katılımıma hiçbir şekilde gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Artık yaşlandığını belirten Buffet, "Açıkçası dördüncü çeyreği geride bırakan ve uzatmalara giden bir oyunda oynuyorum." ifadesini kullanarak holdingdeki hisselerinin tamamını verme hedefine ulaşmanın yarısında olduğunu ve 4,1 milyar dolar daha bağış yaptığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Burhan Akdağ eşi kimdir ne iş yapıyor? Müge Anlı evlilikleri
Burhan Akdağ eşi kimdir ne iş yapıyor? Müge Anlı evlilikleri
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Turkovac yerli aşını bulan hoca ilk kez konuştu! Mutasyonlara karşı etkili mi?
Turkovac yerli aşını bulan hoca ilk kez konuştu! Mutasyonlara karşı etkili mi?
Eski Bakan Hüseyin Çelik'ten rüşvet çıkışı!
Eski Bakan Hüseyin Çelik'ten rüşvet çıkışı!
Her şey başa dönebilir! Prof. Dr. Şaban Gürcan'dan kurallara uyulması uyarısı
Her şey başa dönebilir! Prof. Dr. Şaban Gürcan'dan kurallara uyulması uyarısı
Bakan Mehmet Muş açıkladı! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı
Bakan Mehmet Muş açıkladı! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı
Bursa'da korkunç kaza! Lastik patladı sandı gerçeği öğrendi şok oldu
Bursa'da korkunç kaza! Lastik patladı sandı gerçeği öğrendi şok oldu
Avrupa Birliği liderleri Türkiye'yi de görüşmek üzere toplanıyor
Avrupa Birliği liderleri Türkiye'yi de görüşmek üzere toplanıyor
Müge Anlı kızı Lidya kimdir kaç Lidya Müge Akdağ yaşında?
Müge Anlı kızı Lidya kimdir kaç Lidya Müge Akdağ yaşında?
Sezgin Baran Korkmaz 'bu çok aşağılıkça bir ithamdır' dedi her şeyi İsmail Saymaz'a anlattı
Sezgin Baran Korkmaz 'bu çok aşağılıkça bir ithamdır' dedi her şeyi İsmail Saymaz'a anlattı
Yorumlar 1 yorum