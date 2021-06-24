BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,45
HABER /  SPOR

Sergen Yalçın: Düşünmekten sağlığım bozuldu

Sergen Yalçın: Düşünmekten sağlığım bozuldu

Beşiktaş ile uzun süren görüşmelerin ardından yeniden anlaşan Sergen Yalçın, kulübe geri dönmesindeki en büyük etkinin taraftar olduğunu söyledi. Yalçın, "Kafamda hep gelecek sezon vardı. Bunu düşünmekten sağlığım bozuldu" dedi.

Abone ol

15 Mayıs'ta ligde, 18 Mayıs'ta Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan, Siyah Beyazlılar'ın çifte kupalı hocası önceki gün yeni sözleşmeye imza atarken, 1 ayı aşan zaman zaman zarfında yaşadıklarını Hürriyet'e anlattı.

"Vasiyetimi bile yazdım"
Yalçın, "Mental olarak çok yoruldum. Futbol yaşamım dahil hiçbir teknik adamlık döneminde hiç bu kadar sıkıntıya girmedim. Stres içinde olmadım. Üstelik Covid-19'a yakalandıktan sonra öleceğimi düşündüm. Vasiyetimi bile yazdım. Ancak moral ve motivasyonumu hep dik tutmaya çalıştım." dedi.

Yalçın, "Modumun düştüğü günler, hatta haftalar oldu. Sosyal medyada yazılan çizilenler. Beşiktaşlı yöneticilerle ters düştüğüm şeklinde yapılan haberler beni çok üzdü. Şunu bilsinler: Hehimizin ortak menfaati Beşiktaş. Ligler biter bitmez menajer arkadaşım Hakan Korkmaz ile Çeşme'ye kaçtım. 15 gün telefonlarımı kapattım. Bu süreç içerisinde yönetimle diyalog kopukluğu da oldu." diye konuştu.

Sahada kaybetmeye asla tahammülü olmayan bir yapıya sahibim. Transfer belirsizliğinden bulanılam girdim.

Kafamda hep gelecek sezon vardı. Bunu düşünmekten sağlığım bozuldu.
Sezon bitimine doğru yeni sezon için herhangi bir koordinasyon ve program yapılmamıştı.

Mental yorgunluk ve ilgisizlik moralimi bozdu.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurrulu ile ya da yönetimden birisi ile hiçbir sorunum yok ama buna rağmen sanki sorun var gibi gösterdiler.
Beşiktaş'a gelmemde en büyük pay taraftarlarımızdır. Onlara karşı sorumluluğum vardı. Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmak istemiyordum. Çünkü ekonomik olarak kulüp zor durumdaydı.

Transfer belirsizdi. Bir çok oyuncu kiralıktı. Uykularım kaçtı. Yeni sezon kadrosu konusunda kaygım vardı. Hiçbir görüşme yapılmıyordu. Sinerjim düştü. Yönetim de haklıydı. Geçmiş yönetimlerin borçlarıyla, hacizleriyle uğraşıyordu.

Hiçbir takımdan teklif almadım. Ve kesinlikle çalışmayacaktım.

Yeniden imza attım çünkü...

Benim için para hiç gündemde değildi. Hiçbir zaman birinci önceliğim olmadı. Sistem ve prensipler her şeyin önünde gelirdi. Yaptığımız görüşmelerde Kurumsal isteklerim kabul edildi.

Futbol Şube Sorumluğu Emre Kocadağ beni tatilimde ve evimde yalnız bırakmadı. Onunla yaptığımız konuşmalar ve olumlu baskısı dönüş ve yeni anlaşma kararımda etkili oldu. Beni ikna etti.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile sorunum yok. İletişim kopukluğu oldu. Sözleşme konusunda hiç pazarlık yapmadık. O da kulübün 5 kuruşunu takip ediyor haklı olarak. Başkanımız Ahmet Nur Çebi boş sözleşme mukavelesine hakkım olan ücreti vererek dönmemi sağladı.

Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi ve evime kadar gelerek sevgi gösterisinde bulunması da fikrimi değiştirmemde önemli rol oynadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da bisiklet sürerken dengesini kaybetti! Çocuğun sonu kötü bitti
Ankara'da bisiklet sürerken dengesini kaybetti! Çocuğun sonu kötü bitti
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Warren Buffett, Gates Vakfındaki görevinden istifa etti
Warren Buffett, Gates Vakfındaki görevinden istifa etti
Turkovac yerli aşını bulan hoca ilk kez konuştu! Mutasyonlara karşı etkili mi?
Turkovac yerli aşını bulan hoca ilk kez konuştu! Mutasyonlara karşı etkili mi?
İstanbul'da merakı başına dert açtı! 81 yaşında yaptığı pes dedirtti
İstanbul'da merakı başına dert açtı! 81 yaşında yaptığı pes dedirtti
Her şey başa dönebilir! Prof. Dr. Şaban Gürcan'dan kurallara uyulması uyarısı
Her şey başa dönebilir! Prof. Dr. Şaban Gürcan'dan kurallara uyulması uyarısı
Müge Anlı evli mi iki kez boşandığı eşi Burhan Akdağ kimdir?
Müge Anlı evli mi iki kez boşandığı eşi Burhan Akdağ kimdir?
Bakan Mehmet Muş açıkladı! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı
Bakan Mehmet Muş açıkladı! Esnafa hibe desteğinde başvuru süresi uzatıldı
Bursa'da korkunç kaza! Lastik patladı sandı gerçeği öğrendi şok oldu
Bursa'da korkunç kaza! Lastik patladı sandı gerçeği öğrendi şok oldu
Avrupa Birliği liderleri Türkiye'yi de görüşmek üzere toplanıyor
Avrupa Birliği liderleri Türkiye'yi de görüşmek üzere toplanıyor
Yorumlar 2 yorum