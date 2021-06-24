Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu birleşebilir mi? Meğer 3 ay önce

DEVA ve Gelecek partilerinin tek çatı altında birleşeceği iddiası konuşulurken, 3 ay önce her iki liderin ve parti yöneticilerinin gündeme gelen bu konuyla ilgili olumsuz görüş belirttikleri ortaya çıktı.

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Siyasette son günlerde DEVA ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği iddiası konuşuluyor.

Sürpriz gelişmeyi köşe yazısında kaleme alan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Birleşme önerisinin 3 ay önce taraflara sunulduğunu ancak olumsuz yanıt alındığını yazdı.

Sarıkaya, 3 ay kadar önce her iki partiye de yakınlığı ile bilinen, geçmişte AK Parti kadroları içinde yer alan, sonrasında danışmanlık ve strateji şirketi kuran bir grup yaptıkları kamuoyu anketinin sonuçlarını her iki lidere de sunduğunu yazdı.

Sarıkaya, bu grubun her iki lidere “Siz AK Parti’den oy ve kadroların gelmesini bekliyorsunuz; sizin oyunuz en fazla %2,5, oradaki %35’i bırakıp size niye gelsin?” dediğini aktardı ve birleşmelerini önerdi.

Birleşme mümkün değil

Sarıkaya, bu öneri karşısında iki liderin 3 ay önce verdiği yanıtları yazısında paylaştı:

"Dediler ki, “bu görüşmeler bir defaya mahsus olmadı…” Sonrasında da birkaç kez görüşmelerine devam etmişler. Davutoğlu, geçmişte birlikte hareket etme önerisini götürdüğünü anımsatmakla yetinmiş, daha ileri bir cümle kurmamış.

Ali Babacan ise kamuoyuna da yaptığı açıklama kapsamı içinde davranmış.

“Bu aşamada diyalog ve istişarenin ötesinde herhangi bir siyasi parti ile bir girişim şeklimiz olamaz” cümlesinden öte gitmemiş.

Parti birleşmesinin böyle bir dönemde zorluğuna işaret etmiş.

Buradan bakınca bugünden yarına böyle bir gelişmenin olacağı sanılmasın.

Ayrıca öneri de her iki partinin yetkili organlarından değil, onlar adına kamuoyu araştırması yapan ve stratejik değerlendirmesini önlerine koyan bir başka ekip tarafından getirilmiş.

Üç ay önce yaşanan gelişmenin bugün hayat bulmasını parti yönetimleri gibi onlar da olanaklı görmüyor…"