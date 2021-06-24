BIST 1.411
DOLAR 8,71
EURO 10,41
ALTIN 498,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da davaya geldiği tişörtteki fotoğraf şaşırttı: Birileri görsün

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da davaya geldiği tişörtteki fotoğraf şaşırttı: Birileri görsün

İSTANBUL'da birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından öldürülen Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, katil zanlısının aradan geçen 20 ayda yakalanmamasına tepki göstermek için, duruşmaya üzerinde kızının ve katil zanlısının fotoğrafları ile mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldi.

Abone ol

Avcılar'da Seda Kurt'un birlikte yaşadığı Ercan Akkaş tarafından 20 ay önce öldürülmesiyle ilgili açılan davanın görülmesine, Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Firari Akkaş'ın gıyabında yapılan yargılamanın 4'üncü duruşmasına öldürülen Kurt'un annesi Bedia Akar, avukatı Fadime Polat ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Kübra Yücel katıldı.

Anne Bedia Akar'ın üzerinde kızı ve katil zanlısının fotoğrafları ile kızının mezar taşının resminin basılı olduğu tişörtle geldiği duruşmada, mahkeme başkanı sanığın yakalanamadığını bildirdi. Anne Bedia Akar'ın avukatı Fadime Polat, "Duyumlarımıza göre sanık Gürcistan'da yaşamaktadır. Bu ülkede aramaların derinleştirilmesi için İnterpol'e yeniden yazı yazılmasını talep ediyoruz" dedi. 


"Diyecek bir şeyim yok"
Mahkeme, sanık hakkındaki yakalama emrinin devamı ile kırmızı bülten talebinin yanıtının beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Üzerindeki tişörtünde "Seda burada, katil nerede?" yazısı da bulunan anne Akar, zanlının bir an önce yakalanmasını isteyerek, "O benim kalbimde yazılı. Birileri görsün. Diyecek bir şeyim yok" dedi.



Olayın geçmişi
Cinayet, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bir binanın giriş katında 4 Kasım 2019 tarihinde meydana işlendi. İddiaya göre Ercan Akkaş, tartıştığı dini nikahlı eşi 2 çocuk annesi Seda Kurt'u defalarca bıçaklayarak, öldürdükten sonra kaçtı. Firari Ercan Akkaş hakkında Bakırköy 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılının Kasım ayında dava açıldı. Öte yandan Seda Kurt'un daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sığınma evinde bir kadının eşi tarafından bıçaklanmasını önlemek isterken bacağından yaralandığı ortaya çıkmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da feci olay! Tartıştığı babasını bıçakladı
Sakarya'da feci olay! Tartıştığı babasını bıçakladı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Doktor Osman Büyükşen kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Doktor Osman Büyükşen kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Erzurum'da küçük kıza 26 yaşındaki kuzeni dehşeti yaşattı! Sebebi ise pes dedirtti
Erzurum'da küçük kıza 26 yaşındaki kuzeni dehşeti yaşattı! Sebebi ise pes dedirtti
Sergen Yalçın: Düşünmekten sağlığım bozuldu
Sergen Yalçın: Düşünmekten sağlığım bozuldu
Warren Buffett, Gates Vakfındaki görevinden istifa etti
Warren Buffett, Gates Vakfındaki görevinden istifa etti
Burhan Akdağ eşi kimdir ne iş yapıyor? Müge Anlı evlilikleri
Burhan Akdağ eşi kimdir ne iş yapıyor? Müge Anlı evlilikleri
Turkovac yerli aşını bulan hoca ilk kez konuştu! Mutasyonlara karşı etkili mi?
Turkovac yerli aşını bulan hoca ilk kez konuştu! Mutasyonlara karşı etkili mi?
İstanbul'da merakı başına dert açtı! 81 yaşında yaptığı pes dedirtti
İstanbul'da merakı başına dert açtı! 81 yaşında yaptığı pes dedirtti
Eski Bakan Hüseyin Çelik'ten rüşvet çıkışı!
Eski Bakan Hüseyin Çelik'ten rüşvet çıkışı!
Yorumlar