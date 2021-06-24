Büşra Büyükşen itiraf etti mi mehir cinayeti son açıklaması

Müge Anlı'daki cinayeti Türkiye konuşuyor. Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde kilit isim olan ve anne babası öldürülürken orada bulunan kardeş Büşra Büyükşen'in suçu itiraf edip etmediği merak konusu oldu. Peki, Necla ve Metin Büyükşen’in kızları Büşra Büyükşen ne söyledi? Müge Anlı’ya konu olan Büyükşen (Mehir) cinayeti çözüldü mü? İşte son gelişmeler

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Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Bismil Mahallesi’nde 3 yıl önce faili meçhul bir cinayete kurban olan Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen’in Doktor olan oğlu Osman Büyükşen ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında feryadı yürekleri dağladı. Konyalı Doktorun feryadı ve isyanı talihsiz bir şekilde ölen anne ve babasının katillerinin aradan yıllar geçmesine rağmen bulunamaması ve en önemlisi de cinayet şüphelisi olarak gösterilen kız kardeşi ile diğer erkek kardeşlerinin susması adeta çileden çıkardı.

23 Haziran Müge Anlı bugünkü son bölümünde doğuda doktor olarak hizmet yapan Osman Büyükşen, anne ve babasının katillerinin izini araştırmaya devam ederken yaşadığı zorluklardan dolayı adeta isyan etti. Özel bir ekip kurulmasını isteyen Osman bey, kardeşleri ve dünürlerine adeta ateş püskürdü.

Türkiye’nin gündemine yeniden oturan Metin – Necla Büyükşen cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert’te değerlendiriliyor. Anne ve babasının katilini bulmak isteyen Doktor Osman Büyükşen, olayın tek görgü tanığı kız kardeşi Büşra Büyükşen’le karşı karşıya. Büşra Büyükşen’in gerçekleri sakladığından şüphelenen ağabey Osman Büyükşen, kız kardeşine sorular yöneltmeye devam etti. Çiftin şüphelerin odağındaki bir diğer oğlu Uğur Büyükşen’in eşi Betül Büyükşen de Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

Büşra Büyükşen’in, “Yengemin gönül ilişkisi olabilir. Belki babam bunu fark etmiştir, bilmiyorum” sözleri üzerine canlı yayına bağlanan yenge Betül Büyükşen, kendisi hakkındaki iddiaları yalanladı. İşlemediği bir suçun iftirasıyla yaşadığını savunan yenge, kocasını hiçbir zaman aldatmadığını vurguladı. Eşi Uğur Büyükşen’le birlikte her zaman kayınpederi ve kayınvalidesinin yanında olduklarını söyleyen şüphelerin odağındaki yenge, “Büşra tatillerde geziyordu. Osman okuyordu. Ben baktım” sözlerini kullandı.

Müge Anlı, Osman Büyükşen’in sözleri üzerine ağladı

Betül’ün babası Muammer Büyüktorcan’ın canlı yayına bağlanmasıyla çiftin oğlu Osman Büyükşen sinir krizi geçirdi. Büyüktorcan’ın sözleri karşısında Anne ve babasının katilini aramak için her yolu denediğini söyleyen Osman Büyükşen’in sözleri Müge Anlı’yı da ağlattı. Müge Anlı, Osman Büyükşen’e sarılarak acısını paylaştı.

Gözyaşlarına boğulan acılı evlat süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Olayla ilgilenen yetkililerin hatalar yaptığını ifade eden Büyükşen, “Ben her şeyi bırakıp annemin babamın katillerini aramak için istifa etmek istedim. Pandemi yüzünden istifa edemedim. Her şeyden vazgeçtim” dedi. Köydeki herkesin Muammer Büyüktorcan’dan korktuğunu belirten Osman Büyükşen, olayı köyde bilenlerin olduğunu iddia etti.

“Müge Anlı’yı niye izliyorsunuz diye sordum, 6 ay sonra buraya çıktım”

Annesinin Müge Anlı’yı çok sevdiğini ifade eden Büyükşen, seneler önce yaşadığı bir anıyı anlattı. Acılı evlat, “Bir gün televizyonda sizi izlediğini gördüm. Ne izliyorsunuz bunları dedim. Ama 6 ay sonra ben buraya çıktım. Kimse yarın ne yaşayacağını bilmiyor” diye konuştu.

Müge Anlı, Büşra Büyükşen’in gerçekleri açıklamasını istedi. Anlı, Büşra’ya yönelik “Sen daha önce babanı ve anneni döven ağabeyinle neden birlikte kalıyorsun? Nasıl içine sindiriyorsun” sorusunu yöneltti. Çiftin kızlarıysa olayın yaşandığı dönemde kendilerine sadece ağabeyi ve yengesinin sahip çıktığını öne sürdü.

Osman Büyükşen kimdir: 17 Ocak 1988 tarihinde Konya’nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası’nda doğan Osman Büyükşen, İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu’nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu’nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Üniversite eğitimini, 2006-2012 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yılları arasında tamamlayan Osman Büyükşen, uzmanlık eğitimini İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı ve 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.