Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!' notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan iki, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.