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Filipinler'de askeri helikopter düştü! 6 asker hayatını kaybetti

Filipinler'de askeri helikopter düştü! 6 asker hayatını kaybetti

FİLİPİNLER'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti. Soruşturma bitine kadar Black Hawk helikopterlerinin uçuşlarına izin verilmeyeceği bildirildi.

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Yarbay Maynard Mariano, 3'ü pilot 6 Hava Kuvvetleri personelini taşıyan S-70i Black Hawk helikopterin Manila'nın kuzeyinde Clark Hava Üssü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştüğünü, helikopterdeki 6 personelin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Mariano, soruşturma bitine kadar Black Hawk helikopterlerin uçuşlarına izin verilmeyeceğini söyledi.

Düşen helikopterin, Polonya'dan 2019'da alınan S-70i Black Hawk helikopterlerden biri olduğu belirtildi.

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