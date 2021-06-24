RTÜK'e üye seçimi 29 Haziran'da yapılacak! AK Parti ve MHP isimleri sundu

AK Parti ve MHP, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) kendilerine düşen üyelikler için belirlediği isimleri TBMM Başkanlığına bildirdi.

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TBMM Genel Kurulunda, 29 Haziran Salı günü, 3 RTÜK üyeliği için seçim yapılacak. Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AK Parti, diğeri ise MHP kontenjanından seçilecek.

AK Parti, seçilecek iki üyenin iki katı aday olarak eski AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK'te araştırmacı olarak görev yapan Mete Hacıarifoğlu, BengüTürk TV Sunucusu Alptekin Deniz İyigün ile Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş'ı aday gösterdi.

MHP ise yeni RTÜK üyesi adayları olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Başdanışmanı Deniz Güçer ile MHP TBMM Grubu Danışmanı Mustafa Yiğit'in isimlerini bildirdi.​​​​​​​