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Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması heyetle ne görüştü, asker gidecek mi?

Hulusi Akar'dan Afganistan açıklaması heyetle ne görüştü, asker gidecek mi?

Bakan Hulusi Akar Afganistan'a asker gönderilmesi konusunda açıklama yaptı. Heyetle görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Akar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun devam ettirilmesine yönelik, "ABD teknik heyeti bugün Bakanlığımıza geldi. Görüşmelerimiz başladı, devam ediyor. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimiz de bulunmamaktadır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT arasında imzalanan protokol kapsamında, ASFAT ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE'nin teknik desteğiyle yapılan 1000 adet HGK-82 hassas güdüm kitinin teslim töreni, Milli Savunma Bakanı Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kuvvet Komutanlarının da katılımıyla 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı.

Programda TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen RamJet Motorlu Hava Füzesi’nin isminin ‘GÖKHAN’ olduğunu açıklandı.

Akar'ın açıklamasından satır başları:

*Türkiye her zaman Afganistanlı kardeşlerimizin barış, güven ve istikrarda yaşaması için çaba sarf etmiştir.

*BM kararları çerçevesinde 2002’de göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası güvenlik Yardım Kuvveti’ne, 2015’ten itibaren de NATO’nun kararlı destek misyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Burada TSK mensuplarının ve diğer mensup arkadaşlarımızın başarıları da uluslararası kamuoyu tarafından saygı ile izlenmektedir.

*Hali hazırda Kabil eğitim yardım danışmanlık komutanlığını Türkiye, TSK olarak biz yürütmekteyiz. Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürülmekte olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusudur. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.
Bu hususu diğer ülkelerle birlikte nasıl yapabileceğimiz konusunda çalışma yapıyoruz. ABD teknik heyeti de bugün şu anda bakanlığımıza geldi, görüşmeler yapıyoruz, devam ediliyor.

*Şu an için alınmış herhangi bir karar yok. Mevcut personelimiz dışında bölgeye giden personelimiz bulunmamaktadır.

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