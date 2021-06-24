Fatih Tezcan kimdir aslen nereli Fatih Tezcan eşi ve hayatı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunda adı geçen Fatih Tezcan merak konusu oldu. Gazeteci ve yazar olan Fatih Tezcan aslen nereli, kaç yaşında? Fatih Tezcan evli mi?

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Kökeni Osmanlı soyundan gelen Fatih Tezcan, son günlerin konuşulan isimlerinden biri oldu. Sedat Peker'in son videsounda adı geçen Fatih Tezcan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Fatih Tezcan kimdir: Fatih Tezcan, 1976 yılında İstanbul’un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Tezcan, 45 yaşında Türk gazeteci ve yazardır.

Kökeni Osmanlı soyundan gelmektedir. Dedeleri Osmanlı muhaciridir. Eski bir İstanbul ailesinden Şükriye Hanım ile Fahri Bey’in oğludur. İlk ve ortaokulun ardından Behçet Kemal Çağlar Lisesi’ni 1993’te İstanbul’da bitirdi. Askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt’te yaptı.

1999’da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazandı ancak okulun 2.senesinde ailevi ve fikri nedenlerden ötürü bırakmak durumunda kaldı.

Askerden sonra yoğun bir okuma sürecine başladı. Özellikle Dinler Tarihi, Kur’an ve Hadis Araştırmaları, Yakın Tarih ve Uluslararası İlişkiler konularına büyük ağırlık verdi. İlk araştırma dosyası yayınlandığında 22 yaşındaydı. “Körfez Savaşı ve Tevrat” ve “Irak’a silah satan ABD şirketleri” konulu Teo-Politik araştırmalarının bir bölümü 1998’de Selâm Gazetesi‘nde yer buldu.

1999’da Türkiye’nin ilk Online İslamî Platformları’ndan birinde yöneticilik yaptı.

Fatih Tezcan, 2003 senesin’de Güzin Hanım’la evlendi. Muhammed Furkan, Mücahid Ahmed isimli 2 erkek ve Nur Filistin isimli 1 kız çocuğu dünyaya geldi. 2007 yılın’da boşandı. 2007’de Ortaköy’deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı.

500 seneden beri Ortaköy’de ilk İslamî çalışmaya sahne olacak bu dernekte çeşitli araştırma ve seminer faaliyetlerinde bulundu.Yazıları internet siteleri, dergiler ve gazetelerde yayınlanmaya başladı.

Genelde Ortadoğu ve özelde İsrail-Filistin konularında çok sayıda programa konuk oldu. 2006’da kurduğu Analiz Merkezi.com adlı siteyi, Türkiye’nin ilk İslamî Haber-Analiz Sitesi yaptı. 2008’de tam faaliyete geçen site, sayısız ilke, gazetecilik başarısına ve özel habere imza attı. Tezcan, 2010’da Ankara TTK’da Yakın Tarih araştırmalarında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu’ ve ‘Kemalizm ve Din’ konulu 1000’e yakın kitap taradı. Eş zamanlı olarak Ankara’da Mücadile Çalışma Grubu’nu kurdu. 2011’de İstanbul’da Hira Çalışma Grubu’nu kurdu. Haniflik Dini ve Devrimci İslam konularına yöneldi, çok sayıda konferans ve seminer verdi.

Tezcan,2011 yılında Ümmü Gülsüm Hanım ile evlendi. Hira Sevra ve Duru isimli 2 kız çocuğu dünyaya geldi. 2011 döneminde başlayan Arap Devrimleri’ni yakından izledi. Ağustos-2011’de BAAS Rejimi’nin bombalamakta olduğu Hama ve İdlib’e girdi. Suriye Devrimi sırasında bölgeye giden ilk Türk gazeteci oldu.

Özgür Suriye Ordusu’nun kuruluş ve çatışma döneminde defalarca Suriye’de bulundu, Özgür Ordu ve Suriye Ulusal Konseyi’nin üst düzey isimleriyle görüşmeler yaptı, süreci yakından takib etti, görüntü ve anlatımları Ulusal ve Uluslararası medyada yayınlandı.

Mısır’daki Darbecilerin Muhammed Mursi Hükümeti’ne katliam yapmasının akabinde Kahire’ye giderek Müslüman Kardeşler’le temas kurdu, Rabia Adeviye Meydanı’ndaki eylemlerde bulundu, canlı bağlantılarla Türkiye’ye bilgi aktardı.

Halen analizmerkezi.com adlı Haber-Analiz Sitesi’nin Yayın Yönetmenliğini sürdüren ve Televizyon Yorumcusu olan yazarın makaleleri, aynı sitede yayınlanmaktadır. “Haniflik”, “Kemalizm ve İslam” ve “Suriye Devrimi/Kanlı Kovan” ve “Anti-Türkiye Cephesi ve Gezi Darbesi” kitapları yazım aşamasındadır.

16 Kasım 2019 tarihinde, Ankara’da yaşayan Güven Ertürk isimli bir kişi, Fatih Tezcan‘ın Mustafa Kemal Atatürk‘e yönelik, “İslam düşmanı alkolik” sözleri nedeniyle Tezcan’ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet etti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Tezcan hakkında soruşturma başlattı. Tezcan ayrıca bir Kemalistin başörtülü bir kadını yumrukladığı iddiasıyla Twitter’da tepki çekti.