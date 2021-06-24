Hrant Dink davasında flaş gelişme! FETÖ'cü 13 firari sanığın mal varlığına el koyma kararı

Hrant Dink cinayetine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ lideri Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz’ün de arasında olduğu 12 firari sanığın 15 gün içinde mahkemeye gelmedikleri takdirde mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar hakkında yargılamaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık avukatları ve Dink ailesi avukatları katıldı. Duruşmada ilk olarak söz alan Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile davanın sanıklarından Erhan Tuncel’in irtibatının araştırılmasını istedi. Peker ile Tuncel’in irtibatlı olduğunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iddiası olduğunu söyleyen avukat Hakan Bakırcıoğlu, bu belgelerin bakanlıktan istenmesini talep etti.

15 gün içinde gelmezlerse el konulacak

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme firari sanıklar, Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar’ın kaçak olduklarına dair yasal şartların oluştuğunu belirtti. Mahkeme 12 sanığa ait ikametlere tebligat yaparak 15 gün içinde mahkemeye gelmedikleri takdirde kaçak sayılmalarına ve üzerlerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mallar ile banka hesaplarına el konulmasına karar verdi.