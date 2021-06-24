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Muharrem İnce'den Ağrı'da 'Kürtçe' açıklaması! Bu kez başka konuştu

Muharrem İnce'den Ağrı'da 'Kürtçe' açıklaması! Bu kez başka konuştu

Kürtçenin pedagojiye uygun olmadığını savunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ağrı'da ise "Kürtçeyi öğreteceğiz" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, batı da ayrı doğu da ayrı konuştu. Partisinin Batı İş Merkezinde bulunan İl Başkanlığı'nın açılışı için Ağrı'ya giden Muharrem İnce, Kürtçeyi kast ederek, "Bu memleketin evlatları hangi dili konuşuyorsa onu öğreteceğiz" dedi. İnce daha önce ise "Kürtçe pedagojiye uygun değil" demişti.

"Bu memleketin evladına 3 dil öğreteceğiz'' 

Konvoy eşliğinde İl Başkanlığı'nın olduğu iş merkezinin önüne gelen Muharrem İnce, parti otobüsünün önündeki gruba hitap etti.

Buradaki konuşmasında anadilde eğitime değinen İnce,  "Bu memleketin evlatlarına üç dil öğreteceğiz üç dil. Bir, resmi dil Türkçe'yi öğreteceğiz. İki, çocuğun anası evde ne konuşuyorsa, hangi dili konuşuyorsa onu öğreteceğiz. Üç, uluslararası bir dil öğreteceğiz; İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Çince, İtalyanca… Bu memleketi barıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kürtçenin uygun olmadığını savunmuştu 

Daha önce "Kürtçenin pedagojiye uygun olmadığını" savunmuştu

İnce'nin bu açıklamaları geçtiğimiz haziran ayında bir TV programında Kürtçe hakkında sarf ettiği tepki çeken sözlerini hatırlattı.

İnce, katıldığı o TV programında Kürtçeyi kast ederek, "Pedagojiye uygun değil bu. Neden değil? Bu çok uzun bir tartışma. Ama şöyle, fiziği, matematiği Kürtçe anlatalım demek, çocuğa şu demektir, 'Ey Kürt kızı, delikanlısı, sen doktor ol ama İzmir'de görev yapma, sen Hakkari'de kal' demektir. Bunu o çocuklara yapamayız." ifadelerini kullanmıştı.

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