Milyonları ilgilendiren karar çıktı! Bunu yapan emeklilerin maaşı kesilecek
Anayasa Mahkemesi, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir karara imza atarak tartışmalara noktayı koydu. Ünlü sosyal güvenlik uzmanı konuyla ilgili "Yaş haddi kuralı karara bağlandı" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...
Anayasa Mahkemesi (AYM), ücret karşılığı ders veren emekli öğretmenlerin, yaş haddini aştıklarında emeklilik aylıklarının kesilmesini öngören kanunun iptal istemini reddetti.
Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, “Getirilen sınırlama, devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında, işsizlik sorununa çözüm bulunması meşru amacına yönelik” denildi.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre, yaş haddini aşan bir emekli öğretmen, ilkokulda ve halk eğitim merkezinde ders ücreti karşılığında ders vermeye devam etmesi nedeniyle emekli aylığı tutarının kesilmesi üzerine dava açtı.
Ankara 7. İdare Mahkemesi, dosyada uygulama konusu olan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.