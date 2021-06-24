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İsveç'te başörtü yasağında flaş karar: Yasa dışı oldukları anlamına gelir

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İsveç'te başörtü yasağında flaş karar: Yasa dışı oldukları anlamına gelir

İSVEÇ Göteborg Temyiz Mahkemesi, Skurup ve Staffanstorp belediyelerinin geçtiğimiz yıl aldığı, okul öncesi ve ilkokulda başörtüsünü yasaklaması sonrası İsveç Mahkemesi’nin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yasağı bozma kararını onadı.

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Göteborg Temyiz Mahkemesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Başı veya saçı örtmek birçok farklı dinde bir gelenek olmuştur. Dini inançtan ilham alınabilen veya motive edilebilen ve bu nedenle bireyin dini inanışının bir parçası olarak görülebilen bir şeydir. Ancak aynı zamanda bireyin ifade özgürlüğünün bir ibaresi olarak da görülebilir ve kültürel veya dini bir geleneğe dayanır. Dolayısıyla Temyiz Mahkemesi'nin vardığı sonuç, belediyelerin kararlarının bireyin dini inancını gösterme özgürlüğünü, hükümet biçimine göre anayasal olarak korunan din özgürlüğüne aykırı bir şekilde sınırladığı yönündedir. Kararlar aynı zamanda Avrupa Sözleşmesi'ne de aykırıdır. Bu, yasa dışı oldukları anlamına gelir. İdare mahkemesi bu nedenle belediye kararlarını iptal ederek doğru olanı yapmıştır” denildi.

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