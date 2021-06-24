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Osmaniye'de PKK sığınağı bulundu malzemelere el konuldu

Osmaniye'de PKK sığınağı bulundu malzemelere el konuldu

Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'nın mühimmatlarını sakladığı sığınak bulundu.

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Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı komando özel harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç 2021-159 Operasyonu" kapsamında Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

pkk
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