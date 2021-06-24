John Bolton Türkiye'ye demokrasi getirmek için dernek kurdu FETÖ'cüler de var

Washington'da 'Türk Demokrasi Projesi' adlı bir dernek kuruldu. Projede Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine propaganda yapılıyor. Derneğin kurucuları arasında John Bolton, Jeb Bush ve FETÖ'den aranan CHP'li eski vekil Aykan Erdemir de var.

Abone ol

ABD'de Trump yönetiminin güvenlik danışmanlığı görevini üstlenen John Bolton, FETÖ'cüler ile el ele bir dernek kurdu. "Türk Demokrasi Projesi" isimli oluşum ile Türkiye'ye demokrasi getirme "iddiasında bulunan" Bolton'a, George Bush'un kardeşi Jeb Bush da eşlik ediyor.

15 Temmuz darbe girişimini savunmuştu

ABD'nin aşırı muhafazakar politikacılarından olan Bolton, dış politikada sert söylemleriyle biliniyor. Bolton'un 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık bir şekilde darbeyi destekleyen açıklamalar yaptığı konuşma ortaya çıkmıştı.

"Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok"

Erdoğan hükümetinin 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda ABD'ye destek vermediğini söyleyen Bolton, "Ben her zaman Erdoğan'ın Irak'taki eylemlerimizi sabote ettiğine inandım. Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok. Eğer devrilirse gözyaşı dökmem. Bence o ABD'nin dostu değil" diye konuşmuştu.

Aynı isim, Irak'ın işgaline gerekçe gösterilen kitle imha silahı yalanı kampanyasının öncülerinden olarak biliniyor.

Türkiye demokrasiden uzaklaşmış!

Sputnik'teki habere göre Turkish Democracy Project (Türk Demokrasi Projesi) isimli derneğin internet sayfasında "Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'nin son zamanlarda demokrasiden uzaklaşmasına ve otoriterliğe dönüşmesine yanıt olarak oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen, partizan olmayan, uluslararası bir politika örgütüdür" ifadeleri yer alıyor.

Erdoğan'a iftira

Açıklamada Erdoğan için "Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan çatışmaları desteklemek için malzeme gönderdi, etnik azınlıklara zulmetti" iftirası atıldı.

FETÖ'den aranan CHP'li eski vekil de kurucular arasında

Derneğin kurucuları arasında, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarından John Bolton ve FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan CHP'li eski milletvekili Aykan Erdemir de var.

İnternet sitesinde yazan açıklamaya göre derneğin amacının, ''Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının, insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik sürekli erozyonuna durdurmak olduğu'' belirtiliyor. Derneğin amaçlarının arasında ayrıca LGBT faaliyetlerini de destekleyeceğinin ifadesine de yer verildi.

Türkiye'de alarma geçmenin vakti

Bolton resmi hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum." ifadelerini kullandı.

"Demokratik bir Türkiye şart"

G.W.Bush kardeşi eski Florida Valisi Jeb Bush da derneğin kurucuları arasında. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Güvenliğimiz için demokratik bir Türkiye şart, ancak Türk özgürlüğü ve hürriyeti yok oluyor. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı. Lütfen @turkish_project'i takip edin ve kaydolun.'' açıklamaları yer alıyor.