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Trabzon, 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazan fahri müfettişi konuşuyor

Trabzon, 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazan fahri müfettişi konuşuyor

TRABZON'da, sürücülere tebliğ edilen cezaların 'haksız olduğu' şikayetleri üzerine gerçekleştirilen incelemede fahri trafik müfettişinin yaptığı gün yüzüne çıktı. Müfettişin, iş yerinin önüne oturduğu ve yoldan geçen araçlara emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 günde bin 633 ceza yazdığı ortaya çıktı.

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Trabzon'da fahri müfettiş kenti karıştırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, Akçaabat’ta yaklaşık 1 yıldır gönüllü fahri trafik müfettişi olan B.T. hakkında, çalıştığı iş yeri önünden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Adnan Menderes Caddesi sınırlarında, emniyet şeridi ihlali nedeniyle sürücülere çok fazla ceza yazdığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı.

Görevden alındı
Emniyet şeridi ihlalinden 50 günde bin 633 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirlenen B.T., artan şikayetler ve ceza tebligatları için sulh ceza hakimliğine yapılan yoğun itirazlar üzerine görevinden alındı.

Toplam kestiği ceza...
Yapılan incelemelerde; usulsüz ceza yazdığı tespit edildiği gerekçesiyle görevine son verilen B.T.’nin, mayıs ayında bin 10, haziran ayını ilk 20 gününde ise 623 sürücüye, kişi başı 1339 TL ceza yazdığı tespit edildi. Toplamda kestiği cezanın 2 milyon 186 bin 587 lira olduğu belirlendi.

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